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Шеф-повар рассказал, как правильно приготовить суп харчо

На 10 порций у нас ушло 463 рубля.

Шеф-повар рассказал, как правильно приготовить суп харчо
Фото: СТС

НАДО:

  • Говядина грудинка 1 кг (344 р.)
  • Лук репчатый 4 шт. (5 р.)
  • Морковь 2 шт. (3 р.)
  • Чеснок 4 зубчика (3 р.)
  • Хмели – сунели 1 ч. ложка с горкой (3 р.)
  • Томаты в с/с 150 г (17 р.)
  • Аджика 2 ч. ложки с горкой (5 р.)
  • Томатная паста 1 ст. ложка (5 р.)
  • Ткемали соус 4 ст. ложки (22 р.)
  • Рис краснодарский 100 г (7 р.)
  • Грецкий орех горсть 30 г (23 р.)
  • Кинза пучок (16 р.)
  • Петрушка пучок (7 р.)
  • Лавровый лист 1 шт. (1 р.)
  • Сахар 1 щепотка (1 р.)
  • Растительное масло 20 мл (1 р.)
  • Соль

Итого: 10 порций = 463 р., 1 порция = 46 р.

Приготовление

Фото: СТС

Отправляем кусок мяса в кастрюлю, заливаем водой и варим минимум 1,5 часа, снимая пенку.

Фото: СТС

Морковь в это время разрезаем вдоль и подпекаем на разогретой сухой сковороде. Далее отправляем овощ в мясной бульон.

Фото: СТС

Когда мясо сварится – вынимаем его из кастрюли вместе с морковью.

Фото: СТС

Далее переходим к луку. Чистим. Мелко режем и обжариваем на растительном масле.

Фото: СТС

Добавляем 1 ст. ложку томатной пасты, нарезанные томаты. Перемешиваем и тушим на сковороде еще около 5-7 минут.

Фото: СТС
Фото: СТС

В полученную массу кладем 2 ч. ложки с горкой аджики, 1 ч. ложку с горкой хмели-сунели и 4 ст. ложки ткемали. Все тщательно перемешиваем.

Фото: СТС

Далее беремся за рис. Крупу промываем и отправляем в кастрюлю. После этого добавляем в бульон полученную зажарку, перемешиваем и варим около 15 минут без крышки.

Фото: СТС

Грецкие орехи обжариваем на сухой разогретой сковороде. Остывшие орехи измельчаем.

Фото: СТС

Остывшее мясо нарезаем средними кусочками и отправляем в суп. Добавляем также нарубленную зелень, орехи и выдавливаем с помощью чеснокодавки 4 зубчика чеснока.

Фото: СТС

Приятного аппетита!

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