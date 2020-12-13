Шеф-повар рассказал, как правильно приготовить суп харчо

НАДО:
- Говядина грудинка 1 кг (344 р.)
- Лук репчатый 4 шт. (5 р.)
- Морковь 2 шт. (3 р.)
- Чеснок 4 зубчика (3 р.)
- Хмели – сунели 1 ч. ложка с горкой (3 р.)
- Томаты в с/с 150 г (17 р.)
- Аджика 2 ч. ложки с горкой (5 р.)
- Томатная паста 1 ст. ложка (5 р.)
- Ткемали соус 4 ст. ложки (22 р.)
- Рис краснодарский 100 г (7 р.)
- Грецкий орех горсть 30 г (23 р.)
- Кинза пучок (16 р.)
- Петрушка пучок (7 р.)
- Лавровый лист 1 шт. (1 р.)
- Сахар 1 щепотка (1 р.)
- Растительное масло 20 мл (1 р.)
- Соль
Итого: 10 порций = 463 р., 1 порция = 46 р.
Приготовление
Отправляем кусок мяса в кастрюлю, заливаем водой и варим минимум 1,5 часа, снимая пенку.
Морковь в это время разрезаем вдоль и подпекаем на разогретой сухой сковороде. Далее отправляем овощ в мясной бульон.
Когда мясо сварится – вынимаем его из кастрюли вместе с морковью.
Далее переходим к луку. Чистим. Мелко режем и обжариваем на растительном масле.
Добавляем 1 ст. ложку томатной пасты, нарезанные томаты. Перемешиваем и тушим на сковороде еще около 5-7 минут.
В полученную массу кладем 2 ч. ложки с горкой аджики, 1 ч. ложку с горкой хмели-сунели и 4 ст. ложки ткемали. Все тщательно перемешиваем.
Далее беремся за рис. Крупу промываем и отправляем в кастрюлю. После этого добавляем в бульон полученную зажарку, перемешиваем и варим около 15 минут без крышки.
Грецкие орехи обжариваем на сухой разогретой сковороде. Остывшие орехи измельчаем.
Остывшее мясо нарезаем средними кусочками и отправляем в суп. Добавляем также нарубленную зелень, орехи и выдавливаем с помощью чеснокодавки 4 зубчика чеснока.
Приятного аппетита!