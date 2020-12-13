Шеф-повар рассказал, как правильно приготовить суп харчо

На 10 порций у нас ушло 463 рубля.

НАДО:

Говядина грудинка 1 кг (344 р.)

Лук репчатый 4 шт. (5 р.)

Морковь 2 шт. (3 р.)

Чеснок 4 зубчика (3 р.)

Хмели – сунели 1 ч. ложка с горкой (3 р.)

Томаты в с/с 150 г (17 р.)

Аджика 2 ч. ложки с горкой (5 р.)

Томатная паста 1 ст. ложка (5 р.)

Ткемали соус 4 ст. ложки (22 р.)

Рис краснодарский 100 г (7 р.)

Грецкий орех горсть 30 г (23 р.)

Кинза пучок (16 р.)

Петрушка пучок (7 р.)

Лавровый лист 1 шт. (1 р.)

Сахар 1 щепотка (1 р.)

Растительное масло 20 мл (1 р.)

Соль

Итого: 10 порций = 463 р., 1 порция = 46 р.

Приготовление

Отправляем кусок мяса в кастрюлю, заливаем водой и варим минимум 1,5 часа, снимая пенку.

Морковь в это время разрезаем вдоль и подпекаем на разогретой сухой сковороде. Далее отправляем овощ в мясной бульон.

Когда мясо сварится – вынимаем его из кастрюли вместе с морковью.

Далее переходим к луку. Чистим. Мелко режем и обжариваем на растительном масле.

Добавляем 1 ст. ложку томатной пасты, нарезанные томаты. Перемешиваем и тушим на сковороде еще около 5-7 минут.

В полученную массу кладем 2 ч. ложки с горкой аджики, 1 ч. ложку с горкой хмели-сунели и 4 ст. ложки ткемали. Все тщательно перемешиваем.

Далее беремся за рис. Крупу промываем и отправляем в кастрюлю. После этого добавляем в бульон полученную зажарку, перемешиваем и варим около 15 минут без крышки.

Грецкие орехи обжариваем на сухой разогретой сковороде. Остывшие орехи измельчаем.

Остывшее мясо нарезаем средними кусочками и отправляем в суп. Добавляем также нарубленную зелень, орехи и выдавливаем с помощью чеснокодавки 4 зубчика чеснока.

Приятного аппетита!

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