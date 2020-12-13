«Получились невероятно вкусными»: Анна Бузова поделилась рецептом имбирных пряников

Бизнес-леди Анна Бузова с творчеством подходит не только к предпринимательскому делу, но и готовке. Девушка опубликовала рецепт глазированных имбирных пряников у себя в профиле.

Бузова призналась, что украсить традиционные для Нового года сладости ей не совсем удалось. Однако тесто и вкус полученного угощения порадовали Анну.

Для того, чтобы приготовить имбирные пряники знаменитость советует взять мед и специи, довести их до кипения, постоянно помешивая. Затем эту смесь нужно снять с огня и добавить сливочное масло. Когда масло полностью растворится, полученную массу можно будет соединить с взбитыми яйцам и сахаром.

«Тесто получается достаточно мягкое, но больше муки добавлять не надо. Убираем тесто в холодильник на четыре — шесть часов», — подчеркнула Анна.

Далее нужно раскатать тесто в пласт толщиной около четырех миллиметров и с помощью вырубки сформировать имбирное печенье.

«Выпекаем медовое печенье при температуре 170 градусов 10-15 минут (время зависит от размера печенья и особенностей духовки)», — отметила бизнесвумен.

Имбирные пряники обязательно стоит остудить на ровной поверхности, чтобы они не деформировались. А затем можно приступать к украшению глазурью.

«Сами пряники получились невероятно вкусными. Приятного чаепития!» — пожелала Бузова.

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