«Сейчас все покажу»: Юлия Ковальчук поделилась рецептом «детских» кексиков

Поп-исполнительница Юлия Ковальчук не представляет свою жизнь без кулинарных экспериментов и вечеров на кухне. Недавно в Stories личного аккаунта артистки появился новый рецепт. Юлия рассказала, что обожает готовить. Именно поэтому даже залежавшиеся бананы могут вдохновить певицу на создание вкусного десерта к чаю.

Ковальчук призналась подписчикам, что вовсе не собиралась готовить, но нашла дома два банана.

«Сейчас все покажу. Понадобится два яйца, два банана, 150 граммов сахара, 220 граммов муки, две чайные ложки разрыхлителя, 100 граммов сливочного масла и щепотка соли», — обозначила знаменитость.

Для начала нужно размять бананы, а масло смешать с сахаром. Затем добавить яйца, а потом муку, разрыхлитель и соль.

«И практически тесто готово!», — отметила Юлия.

Также Ковальчук подчеркнула, что тесто должно получиться тугим, а не жидким.

Получившуюся смесь раскладываем в специальные формочки для кексов. Певица предварительно смазала форму маслом. Однако можно обойтись и без него.

«Два кексика уже стащили. Да какие два, уже три! Очень даже вкусные кексики получились, советую», — резюмировала Юлия.

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