«Очень вкусный рецепт»: телеповар Емельяненко рассказал, как за 4 часа засолить красную рыбу

Телеповар и блогер Василий Емельяненко, известный по программам «Мастер-шеф» и «Время обедать» с Наташей Королевой, в преддверии Нового года рассказал, как вкусно засолить красную рыбу.

«Кета получается нежной, в меру соленой, а особую пикантность нашему деликатесу придает коньяк и легкий аромат цитруса. Очень вкусный рецепт посола красной рыбы», — сказал он в эфире своего шоу Gadget Chef.

К слову, присутствия коньяка можно не опасаться – алкоголь быстро испаряется, а вот вкус напитка остается.

Ингредиенты: 200 граммов кеты, 10 граммов сахара, 10 граммов крупной соли, укроп, цедра апельсина, коньяк.

Освободить филе кеты от костей, переложить в подходящую емкость внутренней стороной вверх. Смешать соль с сахаром и посыпать смесью филе. Мелко нарезать небольшой пучок укропа и засыпать им рыбу. На филе с помощью терки натереть немного апельсиновой цедры и полить рыбу небольшим количеством коньяка (он придаст особую пикантность). Оставить на 4 часа засаливаться. Затем убрать все специи, тонко нарезать, подать к столу.

Смотрите также