Вкус бодрый и нежный: закуску из селедочки по-таллински предложила приготовить Высоцкая

В сметанно-желатиновой заливке она смотрится празднично, а стоит недорого.

Уже задумались о праздничном столе на Новый год? В кризисный год вам пригодится рецепт из интернет-проекта Юлии Высоцкой «Едим дома», где предложили приготовить закуску из селедочки в сметанно-желатиновой заливке. Себестоимость ее невысокая, смотрится она красиво, а вкус имеет очень интересный, соединив в себе нежность сметаны и бодрость соленой рыбы.

Ингредиенты: 1 соленая селедка (слабосоленая или соленая, но заранее вымоченная), 180 граммов 25%-ной сметаны, 8 граммов желатина, щепотка мускатного ореха, 50 миллилитров воды, половинка пучка зеленого лука, столовая ложка рубленой зелени. По желанию в закуску можно добавить свежий огурец.

Желатин замачиваем в воде 20–25 минут. Разделываем рыбу на филе, тщательно освободив от всех имеющихся косточек. Нарезаем кубиками. Зелень измельчаем. Можно использовать вместо зеленого репчатый лук. В этом случае предварительно обдаем его кипятком.

Желатин доводим до кипения, не давая кипеть, размешиваем до полного растворения кристаллов и соединяем со сметаной. Тщательно размешиваем смесь. В сметанную заливку добавляем молотый мускатный орех, кусочки сельди, нарезанный лук и зелень. Перемешиваем.

Раскладываем массу по порционным формам и оставляем на 6–8 часов для застывания.

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