Бюджетная закуска на Новый год: фаршированная свекла с орешками в карамели

На 10 порций у нас ушло 295 рублей!

НАДО (на 10 порций):

Свекла 10 шт. (1,5 кг) (1 шт. – 150 г) – 30 рублей

Яйца 4 шт. – 24 рубля

Яблоко 1 шт. – 8 рублей

Огурец маринованный 1 шт. – 4 рубля

Сельдь в масле 300 г – 102 рубля

Зеленый лук 2 пера – 18 рублей

Укроп свежий 10 г – 5 рублей

Майонез 70 г – 8 рублей

Сыр сливочный 70 г – 35 рублей

Соль/перец по вкусу

Сахар 100 г – 4 рубля

Орех грецкий 50 г – 40 рублей

Перец чили молотый 5 г – 6 рублей

Масло растительное 10 мл – 1 рубль

Итого (на 10 порций): 295 рублей. 1 порция: 30 рублей.

Приготовление:

Берем свеклу, моем, заворачиваем в кожуре в фольгу и отправляем в духовку на 1 час при 180 градусах. Как только она запеклась – вынимаем из духовки и очищаем.

Отвариваем яйца вкрутую.

Нарезаем свеклу ножом по кругу сердцевину, оставляя стенки и дно толщиной около 1 см.

Вынимаем сердцевины чайной ложкой. Важно не повредить стенки овощей.

Начинка:

Чистим яблоки от кожуры и трем на крупной терке. Добавляем нарезанный мелким кубиком маринованный огурец.

Добавляем сок из-под маринованных огурцов.

Нарезаем кубиком селедку, зеленый лук, укроп и порезанные кубиками яйца. И все это отправляем в нашу начинку.

Добавляем майонез и сыр. Солим. Перчим. Перемешиваем.

Полученную массу отправляем в свекольные корзиночки.

Орехи в карамели:

Засыпаем на сковороду сахар и разогреваем. Когда песок начнет карамелизоваться — добавляем грецкие орехи.

Заправляем орешки кайенским перцем. Перемешиваем.

Потом снимаем с огня и даем орехам полностью остыть.

Добавляем полученную смесь в корзиночки поверх начинки.

Приятного аппетита!

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