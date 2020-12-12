Бюджетная закуска на Новый год: фаршированная свекла с орешками в карамели

НАДО (на 10 порций):
- Свекла 10 шт. (1,5 кг) (1 шт. – 150 г) – 30 рублей
- Яйца 4 шт. – 24 рубля
- Яблоко 1 шт. – 8 рублей
- Огурец маринованный 1 шт. – 4 рубля
- Сельдь в масле 300 г – 102 рубля
- Зеленый лук 2 пера – 18 рублей
- Укроп свежий 10 г – 5 рублей
- Майонез 70 г – 8 рублей
- Сыр сливочный 70 г – 35 рублей
- Соль/перец по вкусу
- Сахар 100 г – 4 рубля
- Орех грецкий 50 г – 40 рублей
- Перец чили молотый 5 г – 6 рублей
- Масло растительное 10 мл – 1 рубль
- Итого (на 10 порций): 295 рублей. 1 порция: 30 рублей.
Приготовление:
Берем свеклу, моем, заворачиваем в кожуре в фольгу и отправляем в духовку на 1 час при 180 градусах. Как только она запеклась – вынимаем из духовки и очищаем.
Отвариваем яйца вкрутую.
Нарезаем свеклу ножом по кругу сердцевину, оставляя стенки и дно толщиной около 1 см.
Вынимаем сердцевины чайной ложкой. Важно не повредить стенки овощей.
Начинка:
Чистим яблоки от кожуры и трем на крупной терке. Добавляем нарезанный мелким кубиком маринованный огурец.
Добавляем сок из-под маринованных огурцов.
Нарезаем кубиком селедку, зеленый лук, укроп и порезанные кубиками яйца. И все это отправляем в нашу начинку.
Добавляем майонез и сыр. Солим. Перчим. Перемешиваем.
Полученную массу отправляем в свекольные корзиночки.
Орехи в карамели:
Засыпаем на сковороду сахар и разогреваем. Когда песок начнет карамелизоваться — добавляем грецкие орехи.
Заправляем орешки кайенским перцем. Перемешиваем.
Потом снимаем с огня и даем орехам полностью остыть.
Добавляем полученную смесь в корзиночки поверх начинки.