Новогодний салат с апельсинами и куриной грудкой: пошаговый рецепт с ценами и фото

На четыре порции у нас ушло 391 рубль.

Оливье, сельдь под шубой есть практически на каждом новогоднем столе. Но обычно хозяйки ломают голову — а что бы такого вкусного приготовить еще?

Главный шеф-повар СТС Александр Белькович прилагает подробный рецепт с фотографиями салата с апельсинами и куриной грудкой.

НАДО:

Листья салата (Лолла Россо, Фрисе, Романо) 100 г (126 р.)

Апельсины 3 шт. (18 р.)

Куриное филе 500 г (118 р.)

Сметана 100 г (12 р.)

Арахис, семечки и тыквенные семечки 30 г (6 р.)

Сыр твердый 230 г (101 р.)

Растительное масло 30 мл (2 р.)

Зерновая горчица 1 ст. ложка 25 г (4 р.)

Мед 1 ч. ложка (4 р.)

Соль

Перец

Итого: 4 порции = 391 р., 1 порция = 98 р.

Приготовление:

Основа салата:

Нарезаем филе курицы большими кубиками. Солим, перчим и обжариваем на растительном масле до золотистой корочки.

Добавляем к курице мед и жарим еще 1 минуту, давая мясу впитать в себя сок. Затем перекладываем курицу в тарелку и остужаем.

Берем апельсин, чистим его от шкурки и белых прожилок. Оставляя только мякоть.

Заправка:

Смешиваем сметану с зернистой горчицей, вливаем сок от апельсина и добавляем также цедру цитруса.

На плоскую сковороду натираем тонким слоем сыр и расплавляем его. Только обязательно контролируйте, чтобы он не сгорел.

Лопаткой аккуратно вынимаете сыр из сковородки на тарелку, перевернутую дном вверх. Края сырного круга прижимаете к тарелке и остужаете. Получается сырная корзина.

В полученную корзину кладете курицу, апельсины и добавляете 2-3 ложки соуса.

Перед подачей корзинку можно посыпать арахисом, семечками и тыквенными семечками.

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