Новогодний салат с апельсинами и куриной грудкой: пошаговый рецепт с ценами и фото

Оливье, сельдь под шубой есть практически на каждом новогоднем столе. Но обычно хозяйки ломают голову — а что бы такого вкусного приготовить еще?
Главный шеф-повар СТС Александр Белькович прилагает подробный рецепт с фотографиями салата с апельсинами и куриной грудкой.
НАДО:
- Листья салата (Лолла Россо, Фрисе, Романо) 100 г (126 р.)
- Апельсины 3 шт. (18 р.)
- Куриное филе 500 г (118 р.)
- Сметана 100 г (12 р.)
- Арахис, семечки и тыквенные семечки 30 г (6 р.)
- Сыр твердый 230 г (101 р.)
- Растительное масло 30 мл (2 р.)
- Зерновая горчица 1 ст. ложка 25 г (4 р.)
- Мед 1 ч. ложка (4 р.)
- Соль
- Перец
Итого: 4 порции = 391 р., 1 порция = 98 р.
Приготовление:
Основа салата:
Нарезаем филе курицы большими кубиками. Солим, перчим и обжариваем на растительном масле до золотистой корочки.
Добавляем к курице мед и жарим еще 1 минуту, давая мясу впитать в себя сок. Затем перекладываем курицу в тарелку и остужаем.
Берем апельсин, чистим его от шкурки и белых прожилок. Оставляя только мякоть.
Заправка:
Смешиваем сметану с зернистой горчицей, вливаем сок от апельсина и добавляем также цедру цитруса.
На плоскую сковороду натираем тонким слоем сыр и расплавляем его. Только обязательно контролируйте, чтобы он не сгорел.
Лопаткой аккуратно вынимаете сыр из сковородки на тарелку, перевернутую дном вверх. Края сырного круга прижимаете к тарелке и остужаете. Получается сырная корзина.
В полученную корзину кладете курицу, апельсины и добавляете 2-3 ложки соуса.
Перед подачей корзинку можно посыпать арахисом, семечками и тыквенными семечками.