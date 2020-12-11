«Пять минут – и готово!»: Слуцкая поделилась рецептом закуски для любого застолья

Ирина Слуцкая успевает заниматься тремя детьми, работой и радовать своих фанатов в Instagram приготовлением новых блюд. Каждую пятницу фигуристка публикует в микроблоге новый кулинарный рецепт. На этот раз спортсменка предложила своим фанатам способ приготовления закуски для любого застолья, а именно — баклажанов с майонезом.

«Пять минут — и готово!» — написала Слуцкая.

Ингредиенты: баклажаны, майонез, зубчик чеснока, горсть грецких орехов, веточка укропа.

Способ приготовления: очистить баклажаны и нарезать ломтиками средней толщины. Обжарить на сковороде и выложить на салфетку, чтобы впиталось лишнее масло. В майонез выдавить чеснок и все перемешать. Разложить баклажаны и смазать получившейся смесью. Далее свернуть их в трубочки и смазать еще раз. Посыпать разбитым грецким орехом и укропом.

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