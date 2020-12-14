Шеф-повар рассказал, как вкусно и необычно запечь рыбу с апельсинами

На приготовление этого блюда у нас ушло 392 рубля.

Приготовить рыбу на новогодний стол – одно из лучших решений: не жирно и полезно. А как сделать так, чтобы это было очень вкусно – поможет рецепт главного шеф-повара канала СТС Александра Бельковича.

НАДО:

Судак 1,5 кг (302 р.)

Картофель 780 г (8 р.)

Апельсины 2 шт. (12 р.)

Лимоны 3 шт. (42 р.)

Растительное масло 80 мл (6 р.)

Розмарин 2 г (6 р.)

Карри 10 г (14 р.)

Сахар 15 г (2 р.)

Перец

Соль

Итого на 4 порции = 392 р., 1 порция = 98 р.

Приготовление:

Берем апельсины с лимонами, отрезаем «жопки» и нарезаем кружочками по 0,5 см толщиной. Затем обжариваем их на сковороде на растительном масле до золотистой корочки.

Совет от шефа: «Цитрусовые следует обжарить, чтобы выделился лишний сок и кожура стала мягче».

Далее выкладываем наши обжаренные цитрусы на противень и посыпаем сахаром.

После этого начинаем работу с рыбой. Судака потрошим, чистим, солим и обмазываем растительным маслом от головы к хвосту.

Совет от шефа: «Все манипуляции с рыбой лучше делать по направлению от головы к хвосту, чтобы не пораниться».

После этого кладем рыбу на противень на наши цитрусы спинным плавником вверх. Оставляем на несколько минут, чтобы дать рыбе впитать в себя сок.

Пока рыба нежится в апельсинах – займемся картошкой. Моем, сушим и нарезаем тонкими кружочками.

Далее посыпаем картофель солим, добавляем карри и перемешиваем в миске вместе с растительным маслом.

Совет от шефа: «Если у картофеля твердая шкурка, его стоит почистить».

Выкладываем на второй противень картофель внахлест. И отправляем оба противня в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 25 – 30 минут.

Приятного аппетита!

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