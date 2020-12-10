Шеф-повар рассказал, как быстро дома приготовить майонез для новогодних салатов

Россияне в основном готовят на новогодний стол салаты, которые заправляются майонезом. Но не обязательно его покупать в магазине, майонез можно приготовить быстро дома.

А шеф-повар, ресторатор, ведущий кулинарного шоу СТС «ПроСТО кухня» Александр Белькович специально для Teleprogramma.pro подсказал пошаговый рецепт.

Для приготовления майонеза лучше использовать перепелиные яйца, так как в них меньше калорий.

— Для 500 грамм майонеза нужно заранее охладить 200 грамм растительного и 50 грамм оливкового масла: масло после холодильника лучше взбивается. Желтки яиц (берем 20 штук) отделить от белков. Чтобы белки не пропали, можно из них испечь бисквит, крем, запеканку на завтрак.

Нам нужны только желтки: растереть их с горчицей (30 гр.), солью (1 ч. л.) и сахаром (2 ч. л.), взбить и параллельно добавлять масло по чуть-чуть.

Заливаем в смесь 1 ложку (по вкусу) лимонного сока (или апельсинового) и взбиваем еще раз. Можно отправить в майонез чеснок и зелень после терки.

Готовый майонез шеф-повар рекомендует долго не держать в холодильнике, а съесть за несколько дней.

Приятного аппетита!

Смотрите также