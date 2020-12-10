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Как и чем можно разнообразить оливье

3 нестандартных решения.

Как и чем можно разнообразить оливье
Фото: КП/Вислов Иван

Приближается Новый год и пора подумать — какие блюда можно приготовить на праздничный стол. Если вам надоел рецепт салата оливье, то можно его разнообразить.

Шеф-повар, ресторатор, ведущий кулинарного шоу СТС «ПроСТО кухня» Александр Белькович поделился секретами приготовления праздничного салата.

— Во-первых, советую не варить овощи, а запекать в духовке, что сделает салат насыщеннее, а овощи вкуснее и полезнее. Во-вторых, можно заменить колбасу на говяжий язык или отварную индейку. Или окончательно удивить гостей, вместо мяса отправив в салат слабосоленый лосось.

В-третьих, можно добавить в оливье свежести, положив в него не консервированный горошек, а замороженный.

А легкости салату придаст майонез, разбавленный йогуртом, оливковым маслом и мандариновым соком, — отметил повар специально для Teleprogramma.pro.

А вы будете готовить оливье? Делитесь своими рецептами!

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