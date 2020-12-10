«На сухой сковороде»: Марина Юдашкина рассказала, как приготовить вкусные хычины

Марина Юдашкина, как и многие популярные люди, любит уделить время приготовлению блюд. В своем Instagram жена звездного модельера поделилась рецептом приготовления лепешек с начинкой.

«Люблю легкие и интересные рецепты. Балкарские хычины с сыром и картофелем», — написала Юдашкина.

Ингредиенты: мука — 2,5 ст., кефир — 240 мл, сода — 0,5 ч.л., соль — щепотка, адыгейский сыр — 250 мл, картофельное пюре.

Способ приготовления: В отдельную емкость с теплым кефиром добавить соду (загасить соду), соль, затем постепенно в муку добавить кефир и замесить тесто. Оставить на 30 минут. В горячее картофельное пюре натереть сыр (можно добавить брынзу). Тесто скатать в рулет и поделить на 5 частей. Раскатать в лепешку, начинку скатать в шарик и выложить в центр лепешки. Соединить края и раскатать. Жарить лепешку на сухой сковороде. Если лепешка вздуется, можно проткнуть ее шпажкой, чтобы вышел воздух. Горячие хычины смазать растопленным маслом.

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