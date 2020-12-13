Новогодняя кулебяка с красной, белой рыбой и шпинатом: пошаговый рецепт с фото и ценами

На приготовление этого блюда у шеф-повара Александра Бельковича ушло 428 рублей.

Новый год к нам мчится, скоро все случится! А пока пора подумать, чем вы будете лакомиться в главный праздник года. Курица в духовке, оливье – это все понятно. А что, если испечь вкусный рыбный пирог?

НАДО:

Форель филе 300 г (148 р.)

Треска филе 300 г (117 р.)

Шпинат свежий 120 г (96 р.)

Зеленый лук 5 перьев (6 р.)

Сливки 20 % 50 мл (12 р.)

Чеснок 3 зубчика (2 р.)

Мука 500 г (20 р.)

Дрожжи сухие 7 г (5 р.)

Сахар 45 г (2 р.)

Сыр 30 г (12 р.)

Яйцо 1 шт. (6 р.)

Растительное масло 30 мл (2 р.)

Вода 325 мл

Соль 3 щепотки 5 г

Итого: 8 кусков = 428 р., 1 кусок = 53 р.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Для начала нам необходимо приготовить тесто. Для этого смешиваем муку, сахар, соль и дрожжи. Заливаем теплой водой и месим тесто до того момента, пока оно не перестанет прилипать к рукам.

Затем накрывает тесто полотенцем, ставим в теплое место (можно к батарее) и оставляем на 1 час.

Пока наше тесто нежится в теплых краях – мы приготовим начинку. Режем зеленый лук, измельчаем чеснок и отправляем их на сковородку обжариваться на растительном масле.

Добавляем шпинат, 50 мл сливок, тертый сыр, солим и перемешиваем. Снимаем с плиты.

Далее берем красную и белую рыбу. Чистим от шкурки, от косточек и нарезаем на крупные полоски.

Возвращаемся к тесту! Вытаскиваем пышное тесто, делим его на две части, посыпаем стол мукой и раскатываем на пласты.

Застилаем противень пергаментной бумагой, смазываем ее растительным маслом и одну часть теста перекладываем на пергамент по диагонали. Далее раскладываем продукты слоями.

Первый слой – посоленные кусочки трески.

Второй слой – шпинат в сливках, равномерно распределяем по поверхности.

Третий слой – равномерно выкладываем кусочки красной рыбы и солим их.

Сверху кладем вторую часть теста, скрепляем края и делаем надрезы.

Далее разбиваем яйцо, отделяем белок от желтка. Добавляем немного воды и смазываем пирог полученной массой.

Отправить противень с пирогом в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.

Совет от шефа: «Готовой кулебяке нужно постоять и успокоиться 15 минут».

Приятного аппетита!

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