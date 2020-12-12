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Фаршированные яйца: пошаговый рецепт с ценами и фото

На порцию из 10 яиц мы потратили 323 рублей.

Фаршированные яйца: пошаговый рецепт с ценами и фото
Фото: СТС

На новогоднем столе помимо салатов и горячих блюд обязательно должны быть закуски. Шеф-повар Александр Белькович предлагает бюджетный рецепт — фаршированные яйца. У нас ушло 323 рублей на порцию из 10 яиц.

НАДО

  • Яйца — 10 шт. (60 р.)
  • Скумбрия холодного копчения — 1 тушка (100 р.)
  • Сливочный сыр — 2 ст. ложки (17 р.)
  • Зелёный лук — 5 перьев (6 р.)
  • Красная икра — 20 г (136 р.)
  • Сметана — 1 ст. ложка (4 р.)

Итого: 10 фаршированных яиц = 323 р., 1 порция (5 фаршированных половинок) = 80 р.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Отвариваем яйца около 15 минут, чтобы они сварились вкрутую. Затем вынимаем из кастрюли и кладем в холодную воду.

Фото: СТС

Далее яйца режем пополам, вытаскиваем желтки и перекладываем их в отдельную миску.

Фото: СТС

Совет от шефа: «Чтобы легко очистить яйца – нужно постучать по столу, а затем опустить их в воду. Вода затечет под скорлупу, и тогда скорлупа будет легко отделяться от белка».

Беремся за скумбрию. Чистим от шкурки, убираем косточки и нарезаем рыбу на мелкие кусочки.

Фото: СТС
Фото: СТС

Далее перемешиваем скумбрию с яичными желтками и мнем вилкой.

Фото: СТС

Добавляем сливочный сыр, сметану, зеленый лук и все тщательно перемешиваем.

Фото: СТС

Как только мы приготовим начинку – начинаем фаршировать яйца. Берем половинку белка и кладем в него полученную массу.

Фото: СТС

Украшаем несколькими икринками и колечками зеленого лука.

Фото: СТС

Приятного аппетита!

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