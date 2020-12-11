Как необычно запечь на Новый год курицу: пошаговый рецепт с ценами и фото

Запеченная в духовке курица… Казалось бы, сама банальщина. Но если добавить несколько непопулярных ингредиентов, то получится очень вкусно! Рассказываем и показываем рецепт!
НАДО:
- Целая курица — 1,5 кг (247 р.)
- Черный хлеб — 4 ломтика (4 р.)
- Прованские травы — 2 щепотки (2 р.)
- Корица — 1 палочка (13 р.)
- Бадьян (анис) — 3 звездочки (15 р.)
- Сушеный молотый имбирь — 2 ч. ложки (20 р.)
- Гвоздика — 4 зонтика (1 р.)
- Уксус — 1 ст. ложка (1 р.)
- Мандарины — 7 шт. (39 р.)
- Сахар — 2 ст. ложки (2 р.)
- Картофель — 6 шт. (12 р.)
- Чеснок — 6 зубчиков (3 р.)
- Оливковое масло — 20 мл (12 р.)
- Растительное масло — 60 мл (4 р.)
- Соль, перец по вкусу
Итого: 6 порций = 375 р., 1 порция = 62 р.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Работа с курицей:
Нарезаем ломтики черного хлеба кубиками и обжариваем на оливковом масле вместе с чесноком и прованскими травами.
Беремся за курицу. Солим, перчим и фаршируем обжаренными сухариками. Затем делаем надрезы с двух сторон от ножек и крест-накрест засовываем ножки в отверстия.
Далее кладем курицу на противень, залитый растительным маслом. Также маслом смазываем и саму курицу и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.
Делаем глазировку:
Берем три мандарина, выжимаем сок и процеживаем его через сито, чтобы убрать мякоть. Добавляем в полученный натуральный сок 1 палочку корицы, 3 звездочки бадьяна, 4 зонтика гвоздики и ставим на 15 минут на плиту на 15 минут. Постоянно помешиваем.
Как только полученная масса загустела – добавляем 1 ст. ложку уксуса, 2 ст. ложки сахара, 2 ч. ложки молотого имбиря и тщательно перемешиваем.
Готовим гарнир:
Картошку моем и нарезаем дольками. Солим, перчим, выжимаем чеснок, добавляем 20 мл растительного масла и перемешиваем.
Далее перекладываем картофель на противень к курице (которая протомилась в духовке уже 30 минут), а также кладем 4 целых мандарина в углы противня.
Отправляем полученный продукт снова в духовке еще на 20 минут. Затем достаем, обмазываем нашу курочку приготовленной глазурью и томим в духовке еще 20 минут.
Совет от шефа: «Если глазировка застыла, добавьте немного воды и доведите до нужной консистенции подогрев на медленном огне».