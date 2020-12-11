Как необычно запечь на Новый год курицу: пошаговый рецепт с ценами и фото

Ведущий кулинарного шоу СТС «ПроСТО кухня» Александр Белькович приготовил фартук и приборы, чтобы показать, как сделать праздничный стол незабываемым.

Запеченная в духовке курица… Казалось бы, сама банальщина. Но если добавить несколько непопулярных ингредиентов, то получится очень вкусно! Рассказываем и показываем рецепт!

НАДО:

Целая курица — 1,5 кг (247 р.)

Черный хлеб — 4 ломтика (4 р.)

Прованские травы — 2 щепотки (2 р.)

Корица — 1 палочка (13 р.)

Бадьян (анис) — 3 звездочки (15 р.)

Сушеный молотый имбирь — 2 ч. ложки (20 р.)

Гвоздика — 4 зонтика (1 р.)

Уксус — 1 ст. ложка (1 р.)

Мандарины — 7 шт. (39 р.)

Сахар — 2 ст. ложки (2 р.)

Картофель — 6 шт. (12 р.)

Чеснок — 6 зубчиков (3 р.)

Оливковое масло — 20 мл (12 р.)

Растительное масло — 60 мл (4 р.)

Соль, перец по вкусу

Итого: 6 порций = 375 р., 1 порция = 62 р.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Работа с курицей:

Нарезаем ломтики черного хлеба кубиками и обжариваем на оливковом масле вместе с чесноком и прованскими травами.

Беремся за курицу. Солим, перчим и фаршируем обжаренными сухариками. Затем делаем надрезы с двух сторон от ножек и крест-накрест засовываем ножки в отверстия.

Далее кладем курицу на противень, залитый растительным маслом. Также маслом смазываем и саму курицу и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.

Делаем глазировку:

Берем три мандарина, выжимаем сок и процеживаем его через сито, чтобы убрать мякоть. Добавляем в полученный натуральный сок 1 палочку корицы, 3 звездочки бадьяна, 4 зонтика гвоздики и ставим на 15 минут на плиту на 15 минут. Постоянно помешиваем.

Как только полученная масса загустела – добавляем 1 ст. ложку уксуса, 2 ст. ложки сахара, 2 ч. ложки молотого имбиря и тщательно перемешиваем.

Готовим гарнир:

Картошку моем и нарезаем дольками. Солим, перчим, выжимаем чеснок, добавляем 20 мл растительного масла и перемешиваем.

Далее перекладываем картофель на противень к курице (которая протомилась в духовке уже 30 минут), а также кладем 4 целых мандарина в углы противня.

Отправляем полученный продукт снова в духовке еще на 20 минут. Затем достаем, обмазываем нашу курочку приготовленной глазурью и томим в духовке еще 20 минут.

Совет от шефа: «Если глазировка застыла, добавьте немного воды и доведите до нужной консистенции подогрев на медленном огне».

Приятного аппетита!

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