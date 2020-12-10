В оливье – язык, в селедку под шубой — крабовые палочки: как звезды готовят новогодние салаты

У каждой хозяйки есть свой «секретный ингредиент», который она добавляет даже в самое распространенное блюдо. Так оно становится особенным, имеющим свой характер. Есть такие и у отечественных звезд. Teleprogramma.pro они рассказали, как видоизменяют новогодние салаты под себя. Вполне вероятно, что вам эти фишки понравятся…

Жена Стаса Костюшкина Юлия Клокова всегда подает в новогоднюю ночь на стол салат оливье. Однако вместо колбасы кладет говяжий язык или вареное мясо. Так вкуснее, считает она.

Сергей Жуков готовит селедку под шубой не с майонезом, а с соусом айоли, также промазывает слои горчицей, украшает перепелиным яйцом и добавляет пикантности чесночком. Подробный рецепт заправки мы давали ранее, и он очень доступный.

Виктория Макарская, певица, жена актера Антона Макарского, делает не один слой сельди, а несколько, но рыбу использует слабосоленую и очень жирную. А еще натирает в салат яблочко и один слой пропитывает ароматным подсолнечным маслом вместо майонеза. Рецепт тут.

Телеповар Константин Ивлев тоже любит селедку под шубой, в нее он кладет еще и крабовые палочки, картофель не натирает, а мнет и делает из него нижний слой, чтобы масло с рыбы пропитало его.

Ну, а Ольга Бузова мастерски готовит салат с рукколой. Ингредиенты все знакомые: листья салата, помидоры черри, моцарелла, листья базилика для украшения, соль, перец, бальзамический уксус, оливковое масло и мед. В качестве «секретного» выступает жареный бекон! Салат получается вкусным и красивым, а готовится в считанные минуты, утверждает певица.

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