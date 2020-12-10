С кислинкой и волшебным ароматом: Антонова дала рецепт очень простого пирога с лимоном

Ингредиенты на него идут те, что есть в холодильнике практически у каждой хозяйки.

Начинающим хозяйкам порой кажется, что готовить пироги невероятно сложно и даже не пытаются браться за дело. И напрасно, ведь среди множества рецептов есть очень легкие, но при этом аппетитные. Актриса Наталия Антонова поделилась в личном блоге одним из них.

«Это самый простой рецепт, он получится у всех. Скажу сразу, лимонный пирог на любителя, начинку регулируйте сами, кислее или слаще, так, как вы любите», — высказалась звезда.

Ингредиенты: масло сливочное (180 г), сахар (150 г на тесто и 100-150 г в начинку), яйца (2 шт.), мука (примерно 400 г), лимоны крупные (2 шт.).

Масло размягчить, добавить яйца, сахар и хорошо перемешать. Муки взять столько, чтобы тесто получилось крутое, плотное, не липло к рукам. Смешать со смесью яиц с маслом и сахаром, замесить песочное тесто. Разделить на две неравные части – около ¾ и ¼. Большую часть равномерно уложить в форму, делая небольшие бортики, а меньшую заморозить.

Чтобы тесто быстрее заморозилось, его можно разделить на небольшие кусочки и отправить в морозилку.

Для начинки лимоны помыть, порезать. Измельчить вместе с цедрой, добавить сахар по вкусу (актриса взяла 150 граммов).

На отдохнувшем тесте распределить лимонно-сахарную смесь. «Она покажется жидкой, но в процессе выпекания превратится в желейную массу и вытекать из пирога не будет», — прокомментировала Наталия.

Достать замороженное тесто и натереть его на крупной терке сверху, равномерно распределяя по всей поверхности. Нагреть духовку до 180-200 градусов, запечь до готовности. Это 35-40 минут времени. Готовый десерт можно посыпать сахарной пудрой.

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