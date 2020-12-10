Только френч-пресс и кипяток: Высоцкая рассказала, как приготовить ароматный французский кофе

Юлия Высоцкая на своем YouTube-шоу рассказала, чем она любит баловать себя с утра. Актриса предпочитает завтраки с привкусом Парижа и подает на стол свежеиспеченные круассаны с кофе по-французски. Но, если выпечку в начале дня может себе позволить далеко не каждый, то бодрящий напиток не займет много времени. Мало того, рецепт просто элементарен.

Для приготовления французского кофе понадобятся: френч-пресс (его еще называют французским прессом), чайник, вода и молотые зерна кофе. По словам Юлии, французы готовят известный утренник напиток именно так.

У звезды оказался френч-пресс на 2 чашки кофе, в него она положила полную столовую ложку молотых зерен и добавила еще примерно ее треть. Тот, кто не любит крепкий напиток, должен остановиться на одной ложке.

Кофе залить кипятком, но сразу пресс не опускать, чуть подождать, чтобы зернышки немного ушли вниз. Опустить, дать немного настояться и кофе готов! Высоцкая пьет его без сливок, сахара и каких-либо других добавок.

Кстати, ранее мы писали о том, как приготовить вкусные подплавленные сырники с зеленью и российским сыром по рецепту Высоцкой. Они отлично подойдут к кофе на завтрак.

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