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Нежный завтрак: Высоцкая поделилась рецептом подплавленных сырников с зеленью и сыром

Они понравятся тем, кто не любит сладкое с утра.

Нежный завтрак: Высоцкая поделилась рецептом подплавленных сырников с зеленью и сыром
Юлия Высоцкая. Фото: Global look press.

Многие привыкли считать, что сырники – это сладкое блюдо, своеобразный полудесерт. В аккаунте Юлии Высоцкой «Едим дома!» разбили стереотип на этот счет, предложив приготовить сырники с зеленью и российским сыром без сахара. Они получаются нежными и очень интересными на вкус.

Ингредиенты: 200 граммов 5%-ного творога, 1 яйцо, 40 граммов сыра российского, 20 граммов рубленой зелени, 2 щепотки соли, 3 столовые ложки рисовой муки.

Отделяем белок от желтка. Смешиваем желток с творогом, разминаем. Белок используем для чего-то другого. Добавляем зелень, муки 2 ложки, соль, смешиваем, формируем сырники, обваливаем в остатках муки. Обжариваем на растительном масле до готовности.

Такие сырники вкусны не только горячими, но и холодными. Когда они горячие, то имеют интересную подплавленную мягкую текстуру, а когда холодные – тверже.

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