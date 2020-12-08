Очень сочная: Высоцкая рассказала, как она вкусно запекает курочку в ароматном масле с чесноком

Нежная, сочная, вкусная, с аппетитной корочкой — именно такая должна получиться запеченная курочка, если ее приготовить по рецепту Юлии Высоцкой, который она обнародовала в своем аккаунте «Едим дома!».

Ингредиенты: 1 курочка, 100 граммов грецких орехов, 3 картофелины, 200 граммов тыквы, 1 морковка, 5 маленьких болгарских перцев, 3 зубчика чеснока, соль и перец по вкусу.

Ароматное масло готовится из 20 граммов сливочного масла, 3 столовых ложек растительного, 2 зубчиков чеснока, 3 веток базилика, 2 веток петрушки, чайной ложки паприки сушеной, пары щепоток соли.

Ингредиенты для масла мелко измельчить и соединить, тщательно смешать.

Морковку и тыкву порезать на кубики, смешать с половиной масла. Добавить орехи. Тушку начинить приготовленной смесью. Оставшимся ароматным маслом смазать тушку целиком. Брюшко скрепить шпажками, ножки соединить с помощью кулинарной нити.

Картофель разрезать пополам и положить на противень рядом с цыпленком. Мини-перцы выложить целиком. Если осталась тыква, добавить ее, нарезав крупными кубиками.

Запекать птицу и картофель при 180 °С в течение 1 часа. Периодически открывать духовку и поливать тушку выделившимся соком. Проверять готовность так: если при проколе из мяса будет выделяться прозрачный сок, его можно доставать из духовки. Подавать вместе с запеченными овощами на гарнир.

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