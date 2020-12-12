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Десерты, которые можно приготовить на Новый год

Интересные идеи для новогоднего стола.

Десерты, которые можно приготовить на Новый год
Рецепты интересных десертов. Фото: Shutterstock

Пирог с вишней и грецкими орехами

Пирог с вишней и грецкими орехами. Фото
Пирог с вишней и грецкими орехами. Фото: Shutterstock

НАДО (на 8 — 10 порций): 6 яиц · 360 г муки · 250 г молотых грецких орехов · 300 г замороженной вишни без косточек · 100 г сахара · 400 г белого шоколада · 10 г разрыхлителя · 150 г сливочного масла · щепотка соли · 2 ст. ложки сахарной пудры.

ГОТОВИМ:

  1. Сливочное масло и поломанный белый шоколад растапливаем на водяной бане в однородную массу.
  2. Яйца взбиваем с солью и сахаром.
  3. Добавляем молотые грецкие орехи, просеянную муку и разрыхлитель. Тщательно размешиваем.
  4. Разборную форму смазываем маслом и припудриваем мукой (или застилаем пергаментом) и выливаем тесто.
  5. Выкладываем по поверхности вишню.
  6. Выпекаем 40 минут при температуре 170 °С.
  7. Даем остыть, посыпаем сахарной пудрой.

Пьяный чернослив с апельсинами и мороженым

Пьяный чернослив с апельсинами и мороженым. Фото
Пьяный чернослив с апельсинами и мороженым. Фото: Shutterstock

НАДО (на 6 порций): 300 г чернослива без косточек · 200 мл любого виски, бренди или коньяка · 2 апельсина или мандарина · 200 мл апельсинового или мандаринового сока · 1 палочка корицы · 2 звездочки бадьяна · 400 г пломбира · свежая мята для подачи.

ГОТОВИМ:

  1. Чернослив хорошо промываем, сливаем воду.
  2. Заливаем алкоголем и даем настояться 40 минут.
  3. Перекладываем в сотейник, добавляем апельсиновый сок, корицу и бадьян, доводим до кипения и томим на очень слабом огне 30 минут*.
  4. Снимаем с огня, добавляем дольки апельсинов или мандаринов, даем остыть.
  5. Подаем в креманках или в общем блюде, щедро накрыв шапочкой из мороженого и украсив мятой.

*За это время спирт полностью выпарится, но десерт все же лучше не давать детям.

Шоколадный крем с фисташками

Шоколадный крем с фисташками. Фото
Шоколадный крем с фисташками. Фото: Shutterstock

НАДО (на 4 порции): 200 г темного или белого шоколада · 250 мл жирных сливок (33%) · 100 г фисташек · 3 яйца.

ГОТОВИМ:

  1. Сливки разогреваем в сотейнике, слегка не доводя до кипения.
  2. Желтки взбиваем и постепенно вводим в них горячие сливки, помешивая.
  3. Переливаем в сотейник и разогреваем почти до кипения.
  4. Шоколад ломаем на мелкие кусочки, заливаем его сливочно-желтковой массой, даем настояться несколько минут, чтобы шоколад растаял.
  5. Даем крему остыть, разливаем по креманкам и украшаем фисташками.

*Весь декабрь мы публикуем рецепты к празднику из популярных кулинарных программ. Сегодня это десерты из передачи.

«Готовим с Алексеем Зиминым» (НТВ, суббота/8.20). Рецепты горячих блюд от Юлии Высоцкой см. в прошлом номере и на teleprogramma.pro.

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