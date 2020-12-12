Десерты, которые можно приготовить на Новый год

Пирог с вишней и грецкими орехами
НАДО (на 8 — 10 порций): 6 яиц · 360 г муки · 250 г молотых грецких орехов · 300 г замороженной вишни без косточек · 100 г сахара · 400 г белого шоколада · 10 г разрыхлителя · 150 г сливочного масла · щепотка соли · 2 ст. ложки сахарной пудры.
ГОТОВИМ:
- Сливочное масло и поломанный белый шоколад растапливаем на водяной бане в однородную массу.
- Яйца взбиваем с солью и сахаром.
- Добавляем молотые грецкие орехи, просеянную муку и разрыхлитель. Тщательно размешиваем.
- Разборную форму смазываем маслом и припудриваем мукой (или застилаем пергаментом) и выливаем тесто.
- Выкладываем по поверхности вишню.
- Выпекаем 40 минут при температуре 170 °С.
- Даем остыть, посыпаем сахарной пудрой.
Пьяный чернослив с апельсинами и мороженым
НАДО (на 6 порций): 300 г чернослива без косточек · 200 мл любого виски, бренди или коньяка · 2 апельсина или мандарина · 200 мл апельсинового или мандаринового сока · 1 палочка корицы · 2 звездочки бадьяна · 400 г пломбира · свежая мята для подачи.
ГОТОВИМ:
- Чернослив хорошо промываем, сливаем воду.
- Заливаем алкоголем и даем настояться 40 минут.
- Перекладываем в сотейник, добавляем апельсиновый сок, корицу и бадьян, доводим до кипения и томим на очень слабом огне 30 минут*.
- Снимаем с огня, добавляем дольки апельсинов или мандаринов, даем остыть.
- Подаем в креманках или в общем блюде, щедро накрыв шапочкой из мороженого и украсив мятой.
*За это время спирт полностью выпарится, но десерт все же лучше не давать детям.
Шоколадный крем с фисташками
НАДО (на 4 порции): 200 г темного или белого шоколада · 250 мл жирных сливок (33%) · 100 г фисташек · 3 яйца.
ГОТОВИМ:
- Сливки разогреваем в сотейнике, слегка не доводя до кипения.
- Желтки взбиваем и постепенно вводим в них горячие сливки, помешивая.
- Переливаем в сотейник и разогреваем почти до кипения.
- Шоколад ломаем на мелкие кусочки, заливаем его сливочно-желтковой массой, даем настояться несколько минут, чтобы шоколад растаял.
- Даем крему остыть, разливаем по креманкам и украшаем фисташками.
*Весь декабрь мы публикуем рецепты к празднику из популярных кулинарных программ. Сегодня это десерты из передачи.
«Готовим с Алексеем Зиминым» (НТВ, суббота/8.20). Рецепты горячих блюд от Юлии Высоцкой см. в прошлом номере и на teleprogramma.pro.