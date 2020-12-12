Десерты, которые можно приготовить на Новый год

Пирог с вишней и грецкими орехами

НАДО (на 8 — 10 порций): 6 яиц · 360 г муки · 250 г молотых грецких орехов · 300 г замороженной вишни без косточек · 100 г сахара · 400 г белого шоколада · 10 г разрыхлителя · 150 г сливочного масла · щепотка соли · 2 ст. ложки сахарной пудры.

ГОТОВИМ:

Сливочное масло и поломанный белый шоколад растапливаем на водяной бане в однородную массу. Яйца взбиваем с солью и сахаром. Добавляем молотые грецкие орехи, просеянную муку и разрыхлитель. Тщательно размешиваем. Разборную форму смазываем маслом и припудриваем мукой (или застилаем пергаментом) и выливаем тесто. Выкладываем по поверхности вишню. Выпекаем 40 минут при температуре 170 °С. Даем остыть, посыпаем сахарной пудрой.

Пьяный чернослив с апельсинами и мороженым

НАДО (на 6 порций): 300 г чернослива без косточек · 200 мл любого виски, бренди или коньяка · 2 апельсина или мандарина · 200 мл апельсинового или мандаринового сока · 1 палочка корицы · 2 звездочки бадьяна · 400 г пломбира · свежая мята для подачи.

ГОТОВИМ:

Чернослив хорошо промываем, сливаем воду. Заливаем алкоголем и даем настояться 40 минут. Перекладываем в сотейник, добавляем апельсиновый сок, корицу и бадьян, доводим до кипения и томим на очень слабом огне 30 минут*. Снимаем с огня, добавляем дольки апельсинов или мандаринов, даем остыть. Подаем в креманках или в общем блюде, щедро накрыв шапочкой из мороженого и украсив мятой.

*За это время спирт полностью выпарится, но десерт все же лучше не давать детям.

Шоколадный крем с фисташками

НАДО (на 4 порции): 200 г темного или белого шоколада · 250 мл жирных сливок (33%) · 100 г фисташек · 3 яйца.

ГОТОВИМ:

Сливки разогреваем в сотейнике, слегка не доводя до кипения. Желтки взбиваем и постепенно вводим в них горячие сливки, помешивая. Переливаем в сотейник и разогреваем почти до кипения. Шоколад ломаем на мелкие кусочки, заливаем его сливочно-желтковой массой, даем настояться несколько минут, чтобы шоколад растаял. Даем крему остыть, разливаем по креманкам и украшаем фисташками.

*Весь декабрь мы публикуем рецепты к празднику из популярных кулинарных программ. Сегодня это десерты из передачи.

«Готовим с Алексеем Зиминым» (НТВ, суббота/8.20). Рецепты горячих блюд от Юлии Высоцкой см. в прошлом номере и на teleprogramma.pro.

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