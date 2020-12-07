Мягкость и хрусткость: Высоцкая рассказала, как приготовить необычные блины с маком и сыром

Блины с маковой начинкой предложили приготовить в аккаунте Юлии Высоцкой «Едим дома!». Они дарят необычные вкусовые ощущения благодаря нежной структуре теста и хрусткости начинки.

Ингредиенты на блины: 700 миллилитров молока, 2 яйца, 3 столовые ложки сахара, щепотка соды, 500 граммов муки, чайная ложка соли, 11 граммов сухих дрожжей, 2 столовые ложки сливочного масла.

На начинку: 250 граммов мака, 250 миллилитров молока, 100 граммов сливочного масла, 100 граммов сливочного сыра, 80 граммов изюма, 2 столовые ложки какао, щепотка соли, 1 столовая ложка сахарной пудры.

Вскипятить молоко, добавить мак, проварить несколько минут и остудить. Пока охлаждается, можно приготовить блины. В теплое молоко (1 стакан) добавить соль, чайную ложку сахара, дрожжи. После образования дрожжевой шапочки в большой миске взбить яйца с оставшимися сахаром и солью в пышную пену. Добавить половину оставшегося молока и растопленное сливочное масло, опять взбить. Всыпать просеянную с содой муку. Перемешать, чтобы не было комочков, постепенно вливая оставшееся молоко. Добавить подошедшую дрожжевую смесь, тщательно перемешать. Накрыть и поставить в теплое место подниматься на 1 час. Через час перемешать и оставить еще на час. Выпекать блины на умеренном огне, смазывая сковороду маслом.

Доделать начинку. Изюм ошпарить, масло взбить со сливочным сыром, сахарной пудрой, какао-порошком. Добавить сваренный мак и изюм. Все перемешать. На край каждого блинчика положить начинку и свернуть трубочкой.

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