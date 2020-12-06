«Вам понравится»: Наталия Антонова поделилась рецептом нежнейшего пирога

Наталия Антонова продолжает радовать своих фанатов все новыми и новыми рецептами. Скорее всего, актриса решила, что накануне новогодних праздников способ приготовления пирога будет не лишним и поделилась им в своем Instagram.

«Рецепт нежнейшего пирога, вам понравится! Всех люблю!», — написала Антонова.

Ингредиенты для теста: желтки 3 шт., сахар 50 г, соль – щепотка, сливочное масло 125 г, ванилин 1 г, разрыхлитель 1 ч.л. (без горки), мука 200 г. Для начинки: сметана (15-20 %) 600 мл, белки 3 шт., сахар 125 г, соль – щепотка, крахмал 2 ст.л.

Способ приготовления: яйца разделяем на желтки и белки. В муку всыпаем разрыхлитель и перемешиваем. Для теста берем сливочное масло комнатной температуры, добавляем щепотку соли, 50 г сахара, ванилин и миксером соединяем все до однородности, после добавляем желтки. От общего количества муки отсыпаем 3 ст.л., а остальную муку вместе с разрыхлителем всыпаем в сливочную массу и замешиваем тесто.

Муку, которую оставляли, высыпаем на стол. Выкладываем тесто и вымешиваем его руками до гладкого, однородного состояния. Из теста формируем брусочек, разрезаем его пополам и один кусочек теста делим еще на две части: одну заворачиваем в пакет и кладем в морозилку, а вторую оставляем на столе и накрываем пакетом, чтобы не заветривалось. Далее берем пергаментную бумагу, на нее ставим форму и разрезаем бумагу с 4-х сторон по углом 45 градусов до дна формы. Форму пока убираем, на бумагу присыпаем немного муки и раскатываем пласт.

Размер теста должен соответствовать размеру дна формы. Толщина теста 2 мм. Из того теста, которое откладывали в сторону, и лежало на столе делаем бортики, высотой 3 см. Выливаем заливку на тесто и лопаткой разравниваем поверхность. Достаем тесто из морозилки, натираем его на крупной терке, закрывая нашу начинку. Выпекать в разогретой духовке при 180 С 40-45 минут.

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