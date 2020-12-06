Нежный вкус подарит бекон: Высоцкая поделилась рецептом говядины по-бургундски с чесноком

Также в мясо добавляются шампиньоны.

Говядину по-бургундски предложил приготовить аккаунт Юлии Высоцкой «Едим дома!». Мясо получается мягким и ароматным, подойдет даже к особенному случаю.

Ингредиенты: 500 граммов говядины, 100 граммов бекона, 1 морковка, 1 луковица, 250 миллилитров вина (спирт в процессе приготовления выпарится), 250 миллилитров мясного бульона, 2 зубчика чеснока, 200 граммов шампиньонов, 50 граммов сливочного масла, столовая ложка растительного масла, столовая ложка муки, соль и перец по вкусу.

Говядину нарезаем на кусочки, обжариваем на смеси масел до румяной корочки на среднем огне, всыпаем чуть-чуть муки, немного припускаем и достаем говядину в тарелку.

В эту же сковороду кидаем нарезанный на кубики бекон, готовим с чесночком минуту-две. Добавляем лук и морковку, минут пять жарим и вновь на сковороду отправляем мясо.

Вливаем бульон (можно воду), доводим до кипения, вводим вино. Накрываем крышкой и тушим часа два. Минут за 30 до готовности солим, перчим, добавляем грибы. Мясо получается невероятно нежным и мягким! Подаем со свежей зеленью.

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