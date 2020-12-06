Красивый и легкий: Высоцкая поделилась рецептом простенького салата с картошкой в мундире

Также для его приготовления понадобятся болгарский перец, огурцы и томаты.

В аккаунте Юлии Высоцкой «Едим дома!» обнародовали рецепт простенького салата с картошкой в мундире, он готовится без майонеза из доступных продуктов и красиво выглядит на столе.

Ингредиенты: 2 вареные картошки в мундире, 1 огурец, половинка болгарского перца, 2 томата, 20 граммов грецких орехов, чайная ложка кунжута. На заправку необходимо взять 2 столовые ложки оливкового масла, 2 чайные ложки яблочного уксуса, половинку чайной ложки горчицы, чайную ложку меда.

Для соуса смешать все необходимые ингредиенты. Орехи порубить и поджарить на сухой сковороде вместе с кунжутом. Нарезать овощи, полить заправкой, присыпать орехово-кунжутной смесью. Вот и все – вкусный и легкий салатик готов!

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