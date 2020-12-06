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«Очень быстрый, вкусный!»: Ивлев дал рецепт мяса в сливочно-грибном соусе

В томленую телятину звезда программы «На ножах» также добавляет свежую зелень.

«Очень быстрый, вкусный!»: Ивлев дал рецепт мяса в сливочно-грибном соусе
Константин Ивлев. YouTube-канал «Ивлев шеф», стоп-кадр

Звезда программ «На ножах» и «Адская кухня» Константин Ивлев поделился со зрителями своего YouTube-канала «Ивлев шеф» новым рецептом. Телеповар научил поклонников готовить телятину в сливочно-грибном соусе, утверждая, что она понравится всей семье. По словам ведущего, этот рецепт можно использовать относительно любого мяса, а также птицы и рыбы.

«Очень быстрый, простой, а главное, вкусный рецепт!» – заметил он.

Константин Ивлев.
Константин Ивлев. YouTube-канал «Ивлев шеф», стоп-кадр

Ингредиенты: 180 граммов мякоти телятины, 200 граммов шампиньонов (свежие, замороженные, маринованные, можно заменить на любые другие грибы), 80 граммов сливок жирных, 2 зубчика чеснока, немного петрушки, 40 миллилитров оливкового масла, соль и перец по вкусу.

Порезать на небольшие медальоны мясо, порубить крупно грибы, раздавить чеснок. Прокалить масло на сковороде, прижарить мясо минуту-две, в конце посолить, поперчить немного, добавить чеснок. Сверху выложить грибы, посолить. Как только шампиньоны начнут давать сок, полить блюдо сливками. Четыре минуты потомить, накрыть крышкой и выключить плиту. Дать немного потомиться еще. Разложить готовую телятину по тарелкам, посыпать петрушкой.

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