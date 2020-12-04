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«Обожаю готовить»: Михайловская рассказала, как получить сочную курицу с овощами

Актриса поделилась рецептом в своем Instagram.

«Обожаю готовить»: Михайловская рассказала, как получить сочную курицу с овощами
Анна Михайловская. Фото: instagram.com/anna_mihailovskaya

Анна Михайловская, как и многие другие звезды, любит рассказывать своим фанатом о кулинарных рецептах. На этот раз актриса решила порадовать домочадцев курочкой с овощами, которую запекла в духовке. Рецептом и способом приготовления Анна поделилась в своем инстаграме.

«Я готова тысячу раз благодарить того замечательного человека, кто придумал духовку! Я обожаю готовить в ней самые разные блюда, это проще и полезнее, чем жарить на масле!» — написала Михайловская.

Курица с овощами
Курица с овощами. Скриншот: instagram.com/anna_mihailovskaya

Ингредиенты: куриные ножки без кожи — 1 кг, зеленая фасоль — 200 г, шампиньоны — 200 г, картофель — 200 г, сметана — 100 г.

Способ приготовления: Овощи нарезать, перемешать с куриными ножками в пакете для запекания, добавить специи. Отправить курицу в духовку на 50 минут на 180 градусов.

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