«Обожаю готовить»: Михайловская рассказала, как получить сочную курицу с овощами

Анна Михайловская, как и многие другие звезды, любит рассказывать своим фанатом о кулинарных рецептах. На этот раз актриса решила порадовать домочадцев курочкой с овощами, которую запекла в духовке. Рецептом и способом приготовления Анна поделилась в своем инстаграме.

«Я готова тысячу раз благодарить того замечательного человека, кто придумал духовку! Я обожаю готовить в ней самые разные блюда, это проще и полезнее, чем жарить на масле!» — написала Михайловская.

Ингредиенты: куриные ножки без кожи — 1 кг, зеленая фасоль — 200 г, шампиньоны — 200 г, картофель — 200 г, сметана — 100 г.

Способ приготовления: Овощи нарезать, перемешать с куриными ножками в пакете для запекания, добавить специи. Отправить курицу в духовку на 50 минут на 180 градусов.

Смотрите также: