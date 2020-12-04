«Начинаем готовиться к Новому году»: Юдашкина поделилась рецептом сладкого десерта из айвы

На днях Марина Юдашкина отметила свой день рождения. Сразу после него решила начать активно готовиться к новогодним праздникам и изучать новые рецепты. Как призналась блондинка, способом приготовления сладкого десерта из айвы с ней поделилась приятельница. А Юдашкина решила опубликовать его в своем Instagram.

«Легкий и вкусный рецепт! Начинаем готовиться к Новому году», — сказала Юдашкина.

Ингредиенты: айва — 6 шт, сахар —12 ст. ложек, вода — 1200–1500 мл, сливки или орехи.

Способ приготовления: айву очистить от шкурки и вырезать сердцевину. Все, что очистили, кладем на дно кастрюли и сверху кладем айву. Засыпать сахаром из расчета 1 ст. ложка на каждую половинку и также водой из расчета 100–150 г. Можно положить 1 палочку корицы, накрыть крышкой и томить 2,5 часа, не перемешивать. После того как остынет, можно сверху полить сливками и посыпать измельченным орехом.

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