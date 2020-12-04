«Вы должны это попробовать»: Слуцкая рассказала, как приготовить киш с креветками

Ирина Слуцкая активно ведет в своем Instagram кулинарный блог. Все свои рецепты фигуристка размещает под специальным хэштегом — кулинарная пятница. На этот раз она решила рассказать, как приготовить киш с креветками и брокколи.

«Вы должны это попробовать. В традиционной рубрике «кулинарная пятница» делюсь рецептом блюда, которое в моей семье улетает на раз-два. Киш с креветками и брокколи», — написала Слуцкая.

Ингредиенты: готовое дрожжевое тесто, креветки, брокколи, сыр рикотта, брынза, шампиньоны, лук, 3 яйца, 200 мл сливок, 1 ст.л. муки, тертый сыр.

Способ приготовления: отварить креветки и параллельно обжарить на растительном масле лук. Далее добавить к нему грибы и доводим ингредиенты до готовности. Отварить брокколи в течение 2–3 минут.

Раскатать готовое тесто и уложить в форму таким образом, чтобы по краям образовались бортики. Выложить на тесто очищенные креветки, брокколи, грибы с луком, рикотту и брынзу. Аккуратно распределить ингредиенты по всей площади.

Подготовить смесь. Разбить три яйца, влить 200 мл сливок, добавить 1 ст.л. муки и пару щепоток тертого сыра. Довести до однородной массы, вылить на начинку и отправить на 30 минут в духовку при температуре 160 °C.

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