«Вкуснейшая и плотная»: Высоцкая раскрыла секрет великолепной слабосоленой скумбрии

Юлия Высоцкая уверена, что нет ничего лучше слабосоленой скумбрии, приготовленной собственными руками. Звезда предпочитает ее делать собственными руками, потому что точно знает — в ее маринаде не будет ничего лишнего. Кроме того, она получается особенной.

больше по теме Новый взгляд на знакомые сырники: Высоцкая предложила их готовить с беконом и сыром А подавать с соусом вместо сметаны.

«Вкуснейшая и плотная», — говорит про свою скумбрию звезда.

Секретом ее приготовления артистка поделилась на YouTube-шоу «Высоцкая отвечает». Юлия отрезала от рыб (2 штуки) головы, плавники, хвостики, распотрошила, обмыла под краном холодной водой, промокнула полотенцем.

Вскипятила пол литра воды, вылила в миску, положила столовую ложку сахара, три столовые ложки морской соли, 2-3 лавровых листа, 3 гвоздики, немного душистого перца и, примерно, пол чайной ложки черного перца горошком, зернышко можжевельника, немного кориандра. Размешала ложкой, чтобы растворилась соль. Можно немного прокипятить, чтобы рассол стал более пряным, но Высоцкая предпочитает готовить так.

Далее актриса остудила маринад и залила им рыбу в удобной для соления емкости (Юлия использовала стеклянную форму для запекания), установила гнет и выдержала рыбу так сутки в холодильнике.

«Через 24 часа у вас получится вот такая красота!» — сказала Юлия.

Далее скумбрию можно заправить тем, чем нравится — укропом, горчицей, луком, маслом и так далее.

Смотрите также