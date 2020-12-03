Новый взгляд на знакомые сырники: Высоцкая предложила их готовить с беконом и сыром

А подавать с соусом вместо сметаны.

Если вам надоели обычные сырники, попробуйте приготовить их с беконом и сыром, а на заправку сделать соус из йогурта. Вкусный рецепт обнародовал аккаунт Юлии Высоцкой «Едим дома!»

Ингредиенты: полтора стакана муки, 1 яйцо, 100 граммов творога, пластик бекона, 1 томат, 2 шампиньона, 15 граммов пармезана, 2 столовые ложки йогурта, половинка чайной ложки соуса чили.

Грибы и бекон можно использовать замороженные. В этом случае их нужно порезать и обжарить, в обратном — просто измельчаем. Томаты тоже шинкуем.

Смешиваем творог с яйцом, мукой, беконом, грибами, томатами, тертым пармезаном, солим, перчим. И жарим на сковороде с антипригарным покрытием без масла до золотистой корочки. Соединяем йогурт и соус чили, подаем к сырникам.

Смотрите также