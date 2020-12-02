«Экспресс-ужин»: Ковальчук рассказала, как приготовить стейки из индейки с вкусным соусом

Как и многие звезды, Юлия Ковальчук тоже любит порадовать своих фанатов оригинальными рецептами, как сладких, так и мясных блюд. На этот раз певица решила рассказать в своем Instagram, как приготовить сытный ужин буквально за 20 минут.

«Ловите мой вариант экспресс-ужина. Назовем его «Стейки из индейки с соусом из авокадо и сливочного сыра», — написала Ковальчук.

Ингредиенты: стейки индейки 3-4 шт, авокадо 1 шт, сливочный сыр 100 гр, лимон, оливковое масло, соль, перец, тимьян.

Способ приготовления: стейки посолить и поперчить, обмазать оливковым маслом и с веточкой тимьяна поставить в аэрогриль или обжарить на сковороде. Авокадо, 100 г сливочного сыра, сок из половники лимона и 1 ст. ложку оливкового масла перемешать в блендере. Готовые стейки украсить соусом.

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