И картошечка в помощь: Высоцкая рассказала, как приготовить куриные шашлычки в духовке

Красивое и аппетитное блюдо получается из простых и недорогих продуктов.

Чтобы порадовать себя и своих близких, вовсе не обязательно потратить кучу денег и два часа проторчать у плиты, есть масса проверенных блюд, которые стоят копейки, а на вкус изумительные! Одно из них — куриные шашлычки. Как приготовить их в домашних условиях в обычной духовке, рассказали в интернет-аккаунте Юлии Высоцкой «Едим дома!».

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Ингредиенты: 800 граммов куриных бедрышек, 2 белые луковицы, 3 зубчика чеснока, 3 картошки, приправа для курицы и картофеля по вкусу, соль.

Курятину нарезаем на кубики, лук — кружками. Чеснок выдавливаем через пресс и соединяем с приправами, обваливаем в этом составе мякоть курицы, кладем сюда же лук, размешиваем руками и оставляем мариноваться на пару часов или чуть больше. Минут за 30 до основной готовки замачиваем деревянные шпажки (30 см) в воде.

Картофель очищаем, тоже нарезаем на кубики, солим, приправляем.

Разогреваем духовку на 200 градусах. Нанизываем на шпажки мясо, картошку и лук по очереди. Противень застилаем пергаментной бумагой, выпекаем наши шашлычки минут 30–35. Подаем к столу сразу же.

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