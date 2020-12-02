Яркий завтрак для вас: Высоцкая дала рецепт аппетитных гречневых оладушек на минералке

Утро нужно начинать с яркого завтрака! И если вам приелись традиционные оладьи, Юлия Высоцкая в своем аккаунте «Едим дома!» советует попробовать гречневые с яблочной заправкой. Они особенно понравятся тем, кто любит эту полезную кашу.

Ингредиенты: 160 граммов гречневой муки, 1 чайная ложка разрыхлителя, 150 миллилитров молока, 2 яйца, 200 миллилитров минеральной газированной воды. На заправку будем использовать 4 яблока, 80 граммов сливочного масла, 4 столовые ложки коричневого сахара, половинку чайной ложки корицы, 2 столовые ложки лимонного сока.

Просеиваем муку, соединив ее с разрыхлителем и щепоткой соли. Вбиваем сюда яйца, вливаем молоко, все взбиваем при помощи венчика, потихоньку вводим минералку, помешивая. Оставляем на 30 минут.

Готовим заправку. Яблоки нарезаем на кубики и тушим в сотейнике со сливочным маслом, сахаром, корицей, лимонным соком. Как только состав загустеет — снимаем с огня.

Жарим оладьи на разогретой сковороде, смазанной маслом. Подаем с яблочной заправкой.

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