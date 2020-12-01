Проще простого, вкуснее вкусного: Высоцкая дала рецепт тонких лепешек с сыром и зеленью

Если смазать кутабы маслом, они станут особенно аппетитными.

Лепешки кутабы — блюдо азербайджанской кухни, которое практически всегда есть на столе у этого народа. Не удивительно — делать его очень легко, а вкус оно имеет изумительный. Юлия Высоцкая в своем аккаунте «Едим дома!» рассказала, как приготовить их особенно аппетитно.

Нужно взять 400 граммов различной зелени (подойдет зеленый лук, петрушка, укроп, шпинат, щавель, базилик), 150 граммов молодого сыра (это брынза, фета или адыгейский), сливочное масло, чтобы смазать лепешки. В тесто пойдут 2 стакана муки, половина чайной ложки соли, столовая ложка растительного масла, половина стакана кипятка.

Муку смешать с солью, влить растительное масло, потом кипяток. Замесить тесто, оно должно получиться легким, дать ему остыть.

Зелень очень мелко нарубить, смешать с сыром. Тесто разделить на 8–9 частей. Взять одну часть и раскатать в круг, положить 2–3 столовые ложки начинки, накрыть второй половинкой, защипнуть края (как большой вареник). Жарить на толстостенной сковороде без масла и жира с двух сторон до румяной корочки. Уже готовые лепешки смазать маслом.

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