По-французски: Наталия Антонова рассказала, как испечь вкусное печенье

В начале недели Наталия Антонова решила расширить границы своих кулинарных рецептов и попробовала испечь французское кондитерское изделие — макарон. Рецептом, как всегда, поделилась на своей странице в Instagram.

«Конечно же, самые настоящие макарон пробовать надо во Франции… У меня получились чудесные и нежные пирожные, мне не хватило кислинки в начинке», — написала Антонова.

Ингредиенты: миндальная мука 100 г, сахарная пудра 250 г (100 г — в тесто, 150 г — в начинку), яичные белки 70 г, сахар 90 г, лимонная кислота — щепотка. Для начинки: нутелла 2 ст. ложки, темный шоколад 30 г, сливки 50 мл. Для второй начинки: мягкое сливочное масло 60 г, черника — 1/4 стакана, соль — щепотка, 150 г сахарной пудры.

Способ приготовления: белок отделите от желтка в сухую миску (яйца должны перед этим 2 часа находиться в комнатной температуре). На низкой скорости взбейте белки до легкой пены и добавьте лимонную кислоту. Увеличьте скорость до средней и взбивайте миксером до состояния мягкой пены. Тонкой струйкой введите сахар, постоянно взбивая массу.

Добавьте краситель и взбейте массу до устойчивых пиков. В конце на большой скорости сделайте несколько оборотов миксером. Меренгу аккуратно введите в просеянную муку с сахарной пудрой и движениями снизу вверх перемешайте массу до однородного состояния (примерно 50 вращений; тесто с лопатки должно стекать ленточкой).

Переместите тесто в кондитерский мешок и на застеленный пергаментной бумагой противень вертикально высадите макароны диаметром 2–3 см. Далее несколько раз поднимите противень и стукните им об стол. Большие пузыри можно пробить зубочисткой. Оставьте макароны на 1–1,5 часа, чтобы их поверхность стала сухой и не прилипала к рукам.

Приготовьте первую начинку: шоколад измельчите ножом, смешайте его с «Нутеллой» и горячими сливками. Перемешайте массу до однородности и отставьте до остывания. Для черничной начинки ягоды слегка отожмите от жидкости и с помощью блендера превратите в пюре. В сливочное масло добавьте сахарную пудру и взбейте миксером, добавив щепотку соли.

Добавьте ягодное пюре и взбейте до однородности. Начинку переложите в пакетики и отправьте в холодильник до остывания. Макароны выпекайте 11–14 минут в разогретой до 150 градусов духовке. Дайте остыть и соедините их с помощью начинки.

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