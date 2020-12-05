Птица, рыба и баран: интересные идеи для новогоднего стола

Пора уже подумать о главном празднике года.

Форель в соусе терияки

НАДО (на 4 — 6 порций): 2 филе форели без кожи · пучок зеленого лука · 1 перчик чили · 3 зубчика чеснока · 2 ч. ложки кунжута · соль · перец.

Для терияки: 3 ст. ложки соевого соуса · 3 ст. ложки ананасового сока · 2 ст. ложки меда · 2 ст. ложки рисового вина · 1 ст. ложка кукурузного крахмала.

ГОТОВИМ:

1. Начнем с терияки (в этом рецепте его не нужно варить): смешиваем соевый соус, ананасовый сок, крахмал, 1 ст. ложку воды, мед, рисовое вино.

2. Филе форели выкладываем в форму, солим, перчим, поливаем половиной соуса.

3. Накрываем форму фольгой и отправляем в духовку на 15 — 20 минут при температуре 180 °С.

4. Снимаем фольгу, заливаем оставшимся соусом и запекаем уже без фольги еще 5 минут.

5. Из чили удаляем семена, режем мелкими колечками. Перья лука режем наискосок. Измельчаем чеснок.

6. Посыпаем рыбу чили, луком, чесноком и кунжутом.

Утка, фаршированная диким рисом и яблоками

НАДО (на 6 порций): 1 тушка непотрошеной утки · 200 г дикого риса · 1 зеленое кислое яблоко · 2 горсти фундука · 1 луковица · 1 ст. ложка оливкового масла · 1 ч. ложка сливочного масла · 1 лавровый лист · 3 можжевеловые ягоды · 2 гвоздики · 1/4 ч. ложки имеретинского шафрана · 3 горошины душистого перца · 1/2 ч. ложки черного перца · 1 щепотка сванской соли · 1,5 ч. ложки морской соли.

ГОТОВИМ:

1. Духовку разогреваем до 170 °С. Рис отвариваем по инструкции на упаковке.

2. Фундук сушим в духовке, очищаем от кожицы и измельчаем в блендере — так чтобы остались кусочки.

3. Лук мелко шинкуем и слегка жарим в смеси сливочного и оливкового масла, добавив шафран, сванскую соль, перец.

4. Яблоко режем небольшими кусочками, удалив сердцевину.

5. Готовый рис смешиваем с орехами, яблоками и луком. Солим, перчим.

6. Утку моем, сушим. Удаляем потроха и помещаем их вместе с шейкой в кастрюлю.

7. Утку фаршируем начинкой, плотно утрамбовывая ее, скрепляем края шпажкой. Ножки и крылья привязываем к тушке кулинарной нитью.

8. В противень помещаем решетку, выкладываем утку, солим и перчим со всех сторон, отправляем в духовку на 1 час.

9. Утиные потроха и шейку заливаем 200 мл воды, добавляем душистый перец, гвоздику, можжевельник, лавровый лист, соль и варим насыщенный бульон.

10. Утку через 1 час поливаем бульоном из потрохов и переворачиваем. Через полчаса все повторяем и запекаем до готовности (до прозрачности выделяемого сока).

Бараньи котлетки на косточке

НАДО (на 6 порций): 12 бараньих котлет на косточке · 150 г сыра фета · 10 — 15 фиников без косточек · 2 горсти зеленого салата.

Для маринада: 1/2 лимона · 2 зубчика чеснока · 2 ст. ложки оливкового масла · 1 ст. ложка зиры · 1/4 ч. ложки сумаха · щепотка копченой паприки · соль. Для заправки: 150 г йогурта · 1/2 лимона · пара веточек мяты · 1 ст. ложка тахини · соль · перец.

ГОТОВИМ:

1. Делаем маринад: в ступке растираем зиру, чеснок, паприку и соль. Всыпаем сумах, вливаем оливковое мало, половину лимонного сока и размешиваем.

2. Смазываем котлетки маринадом.

3. Делаем заправку: в блендере пробиваем йогурт, тахини, соль, перец, 1 ст. ложку воды, лимонный сок и рубленую мяту.

4. Баранину жарим до готовности на сковороде-гриль.

5. Финики режем пополам, фету — кубиками.

6. Подаем, выложив на блюдо листья салата, финики и фету, а затем готовые бараньи котлетки поливаем заправкой.

*Весь декабрь мы публикуем рецепты для праздничного стола из популярных кулинарных программ. Сегодня это рецепты Юлии Высоцкой «Едим дома» (НТВ, суббота/9.25). Еще больше рецептов — на teleprogramma.pro.

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