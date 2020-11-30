Новый взгляд на знакомое блюдо: как приготовить омлет в лаваше, рассказала Высоцкая

Омлет – прекрасное блюдо на все случаи жизни. Стоит оно сущие копейки, а при добавлении интересных ингредиентов становится изысканным и очень аппетитным. Юрия Высоцкая в своем аккаунте «Едим дома!» предложила по-новому взглянуть на него и приготовить в лаваше!

Нам понадобится 1 лист лаваша, 4 яйца, 4 вяленых томата, пучок зелени, соль, масло для жарки.

Яйца взбиваем, добавляем нарезанные томаты, солим, размешиваем и жарим на сковороде с маслом под закрытой крышкой. Готовый омлет нарезаем на куски, раскладываем по лавашу, посыпаем зеленью, сворачиваем и нарезаем на небольшие рулеты.

Блюдо смотрится красиво и необычно! Естественно, начинку можно поменять на любую другую. К примеру, добавить свежие помидоры, оливки, ветчину или сыр, а также приправить соусом.

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