«Любят все дети и мужчины!»: Котова поделилась рецептом быстрой закуски из баклажанов

Блюдо можно приготовить также из кабачков.

Певица Татьяна Котова поделилась простой закуской, вкус которой знаком людям с о времен СССР. Сейчас ее стали забывать, но напрасно – блюдо всегда улетало со стола одним из первых.

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Артистка, заменившая Веру Брежневу в «ВИА Гре», рассказала, что ее мама часто баловала близких этим аппетитным блюдом. При этом с одинаковым успехом делала ее как с баклажанами, так и с кабачками.

Для приготовления закуски понадобятся баклажаны, помидоры, чеснок, майонез, укроп свежий, мука пшеничная (но можно обойтись и без нее), немного соли, масло для обжаривания овощей.

Баклажаны нарезать слайсами, немного обвалять в муке и обжарить. Остатки масла можно удалить салфеткой.

Смешать майонез с измельченным чесноком и нарубленным укропом. На тарелку положить кусочек баклажана, смазать майонезом, сверху укрыть кружком томата, смазать и покрыть опять баклажаном.

«Вкусная и быстрая закуска, которую любят все дети и мужчины, готова!» — подытожила Татьяна.

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