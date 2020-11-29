Красиво и просто: Высоцкая дала рецепт картофельного рулета с фаршем

В аккаунте Юлии Высоцкой «Едим дома!» обнародовали рецепт картофельного рулета с фаршем. Блюдо имеет нежный вкус и отлично выглядит на столе.

На основу необходимо взять ингредиенты: 450 граммов картофеля, 2 яйца, 3 столовые ложки муки, 3 столовые ложки сметаны, 1 луковицу, чайную ложку соли, перец черный молотый, чайную ложку сушеного чеснока, столько же прованских трав.

На начинку: 250 граммов фарша из курицы и свинины, 1 луковицу, соль по вкусу.

Лук нарубить. Картошку натереть, вбить яйца, всыпать половину лука, муку, положить сметану, посолить, поперчить, приправить травами и чесноком. Все смешать.

Выложить на противень с пергаментом, разровнять по нему слоем в 1,5-2 см, придать форму прямоугольника. Отправить в духовку на 180 градусов минут на 10-15.

Фарш приправить перцем, солью, добавить остатки лука, замесить.

Картофельную основу достать из духовки, свернуть в рулет и оставить в таком положении секунд на 30, потом развернуть, расположить фарш и опять свернуть.

Переложить в фольгу, завернуть и отправить в духовку на тех же градусах минут на 30-40, выпекать до готовности. Готовое блюдо полить сметаной и посыпать зеленью.

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