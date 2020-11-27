«Простой и сытный»: Ирина Слуцкая поделилась рецептом лапшевника

Каждую пятницу Ирина Слуцкая радует своих фанатов новым рецептом вкусного блюда, которое готовит для своей семьи. Неделю назад она поделилась способом приготовления блюда, где в ингредиентах была спаржа, что не всем пришлось по душе. Об этом фигуристка написала в своем Instagram.

«Многие в комментариях под прошлым рецептом возмущались, что не у всех в холодильнике есть спаржа. Хорошо, ловите простой и сытный рецепт лапшевника», — написала Слуцкая.

Ингредиенты: 300 г творога, 2 яйца, 2 ст. ложки сметаны, любые макаронные изделия (я люблю вермишель), сахар (по вкусу), панировочные сухари.

Способ приготовления:

Смешать творог с 1 яйцом и сахаром. В другой емкости смешать 1 яйцо и 2 ложки сметаны. Отварить любые, слегка подсоленные макаронные изделия. Добавить макароны в творожную массу. Выложить в форму, не смазывая ее ничем. Сверху залить смесью из сметаны, посыпать панировочными сухарями. Отправить в духовку при 180 °C до готовности.

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