«Тесто, которое всегда удается»: Антонова поделилась рецептом

О кулинарных способностях актрисы Наталии Антоновой известно всем. Она ведет свой кулинарный блог в Instagram, а подписчики с нетерпением ждут новых шедевров. На этот раз Наталия решила рассказать, как приготовить тесто для любой начинки.

«Предлагаю вам рецепт теста, которое всегда удается, да и начинка может быть любой. Соленая, сладкая… Сегодня у меня пирог с яблоками и курагой», — написала Антонова.

Ингредиенты: 500 гр муки, 250 мл теплой воды, 2 ст. ложки растительного масла, 1 ст. ложка сахара, щепотка соли, 11 гр сухих дрожжей.

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Способ приготовления: смешать муку, сахар, дрожжи, соль. Добавить теплую воду и растительное масло, вымесить. Тесто должно быть липким. Оставить на час подходить.

Выложить тесто на стол, добавляя чуть-чуть муки, чтобы не липло, поделить на две части. Раскатать и уложить в форму, смазанную сливочным маслом. Выложить начинку (нарезанные яблоки и курага), а второй частью теста накрыть пирог или украсить полосками теста. Смазать яйцом и отправить в духовку на 35 — 40 минут. Печь при температуре 190 градусов.

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