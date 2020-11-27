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Юлия Высоцкая поделилась простым и понятным рецептом ароматной шарлотки

Замечательный осенний пирог придется к столу в любой семье.

Юлия Высоцкая поделилась простым и понятным рецептом ароматной шарлотки
Шарлотка от Юлии Высоцкой. Фото: instagram.com/edimdoma.ru/

Шарлотка — один из самых простых и вкусных пирогов. Но главное его достоинство кроется в том, что все мы его знаем и любим с детства. А вот как готовит это угощение актриса Юлия Высоцкая. Рецепт опубликован на странице ее кулинарного проекта «Едим дома».

Ингредиенты:

  • 4 яблока,
  • 150 граммов сливочного масла,
  • 200 граммов муки,
  • 10 граммов разрыхлителя,
  • 2 куриных яйца,
  • 200 граммов сахара,
  • 5 граммов ванильного сахара и щепотка корицы.

Для начала нужно взбить яйца вместе с сахаром до пышной массы, в которую потом добавить масло, а затем муку с разрыхлителем, ванильный сахар и корицу. Перемешиваем и приступаем к нарезанию яблок тонкими ломтиками.

Смажьте форму для выпечки сливочным маслом и посыпьте немного сахаром. Далее выложите на дно и по краям кусочки яблока и залейте их тестом. Выпекать стоит в заранее разогретой до 180 градусов духовке 40 минут. Пирог получается не только вкусным, но и ароматным.

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