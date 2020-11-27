Юлия Высоцкая поделилась простым и понятным рецептом ароматной шарлотки

Шарлотка — один из самых простых и вкусных пирогов. Но главное его достоинство кроется в том, что все мы его знаем и любим с детства. А вот как готовит это угощение актриса Юлия Высоцкая. Рецепт опубликован на странице ее кулинарного проекта «Едим дома».

Ингредиенты: 4 яблока,

150 граммов сливочного масла,

200 граммов муки,

10 граммов разрыхлителя,

2 куриных яйца,

200 граммов сахара,

5 граммов ванильного сахара и щепотка корицы.

Для начала нужно взбить яйца вместе с сахаром до пышной массы, в которую потом добавить масло, а затем муку с разрыхлителем, ванильный сахар и корицу. Перемешиваем и приступаем к нарезанию яблок тонкими ломтиками.

Смажьте форму для выпечки сливочным маслом и посыпьте немного сахаром. Далее выложите на дно и по краям кусочки яблока и залейте их тестом. Выпекать стоит в заранее разогретой до 180 градусов духовке 40 минут. Пирог получается не только вкусным, но и ароматным.

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