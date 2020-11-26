С хрустящей корочкой: Виктория Боня поделилась простым рецептом цыпленка табака

Виктория Боня призналась Teleprogramma.pro, что научилась готовить только в эту пандемию. «Оказывается, это так легко! И получается намного вкуснее, чем в ресторанах!» — удивилась светская львица. Ее любимое блюдо — это цыпленок табака. По рецепту звезды он получается невероятно аппетитным, с хрустящей корочкой и улетает со стола «на ура». При этом особых усилий и навыков не требует.

Бывшая участница «Дома-2» считает, что ароматная птица станет украшением любого ужина и праздника, даже новогоднего.

Итак, цыпленка нужно разрезать пополам, слегка отбить, чтобы он стал плоским, убрать прожилки.

Приготовить соус из сливочного масла (Виктория использует гхи – топленое и очищенное), 4 измельченных зубчиков чеснока (на 1 цыпленка), паприки и любой другой любимой приправы для курицы. Обмазать этим составом цыпленка. Если есть время — оставить мариноваться на 1 час, если нет – жарить сразу.

Готовит Виктория цыпленка в духовке на 200 градусах. Выпекает, дважды перевернув тушку и полив стекающим соусом, по 10-15 минут с каждой стороны в зависимости от размера цыпленка.

«Получается нереально вкусно! И выглядит очень красиво, презентабельно», — сказала звезда.

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