С жареным беконом: Бузова поделилась рецептом вкусного салата, который готовит на Новый год

Teleprogramma.pro продолжает публиковать рецепты новогодних блюд от российских звезд. Читатели нашего издания уже познакомились с салатом «сельдь под шубой» от Виктории Макарской и Сергея Жукова (у каждого из них своя интерпретация), а также с долмой от Валерии. Теперь своим кулинарным секретом с нами поделилась Ольга Бузова, которая рассказала, как готовит салат с рукколой, черри и беконом.

«Я артистка, поэтому Новый год редко встречаю дома и, конечно, не всегда у меня есть время и возможность что-то приготовить. Но в копилке моих рецептов есть очень простой, сытный и вкусный салат, который прекрасно украсит праздничный стол», — сказала она корреспонденту Teleprogramma.pro.

Ингредиенты: руккола, листья салата, помидоры черри, моцарелла, листья базилика для украшения, соль, перец, бальзамический уксус, оливковое масло и мед.

«Бекон я рекомендую покупать сыровяленый или сырой ломтиками, но без специй», — сказала певица.

Ломтики она приправляет перцем и солью, режет пополам и отправляет на сковородку. Масло добавлять не нужно. В беконе достаточно жира, который вытопится в процессе приготовления. Зажаривать его нужно до хрустящей корочки, а потом оставить на бумажном полотенце, чтобы избавиться от излишков жира. Далее на дно салатника выкладывается руккола, порванные руками листья салата, помидоры черри, разрезанные пополам.

«Если использовать обычные помидоры, то они дадут слишком много сока», — прокомментировала Ольга.

Моцареллу лучше использовать в соляном растворе, которая, по мнению звезды, более мягкая и хорошо подходит для этого салата. Шарики нарезаются на несколько частей, чтобы они были, примерно, одного размера с черри. В последнюю очередь в чашу отправится остывший бекон.

«Для заправки смешиваем в равных пропорциях оливковое масло и бальзамический соус. Для особого вкуса к нему можно добавить чайную ложку меда, если нет аллергии. Перемешиваем. Сверху на блюдо кладем пару листиков базилика для украшения. Все, вкусный и простой салат готов», — сказала в заключении ведущая «Дома-2».

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