Очень сочные: Поплавская поделилась фирменным рецептом куриных котлет со сладким перцем

Актриса утверждает, что блюдо получится даже у тех, кто взялся кулинарничать впервые.

Яна Поплавская поделилась со своими подписчиками рецептом котлет из куриного фарша.

«Это очень простой рецепт, вам потребуется совсем немного времени и терпения. Даже если вы готовите в первый раз, у вас все получится», — считает она.

По словам актрисы, котлетки получаются на удивление сочными и нежными, а все благодаря болгарскому перцу и сливочному маслу в составе.

Ингредиенты: 1 килограмм куриного фарша, 1 луковица, 2 яйца, белый хлеб, немного молока, 1 сладкий перец, пучок зелени (укроп и петрушка), черный перец, соль, масло подсолнечное и сливочное.

Хлеб вымочить в молоке, смешать с яйцами. Лук, чеснок, зелень и перец измельчить в блендере. Соединить эти ингредиенты с фаршем, поперчить. Мокрыми руками сформировать небольшие котлеты.

Накалить сковороду с двумя видами масла, обжарить котлетки с открытой крышкой на небольшом огне, переворачивая несколько раз.

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