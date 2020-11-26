«Это разрыв. Вкусно нереально»: Пресняков поделился рецептом пышного японского омлета

Владимир Пресняков поделился со своими поклонниками рецептом пышного японского омлета, который состоит из минимума ингредиентов.

«Это разрыв. Вкусно нереально», — утверждает он.

Блюдом певец балует свою жену Наталью Подольскую по утрам.

Ингредиенты: 5 яиц, соль, 1 чайная ложка сахара, сливочное или растительное масло.

Нужно отделить белки от желтков по разным мискам. В каждую всыпать немного соли и взбить миксером оба состава. В конце и в желток, и в белок нужно добавить сахар. Белок взбивается до образования пик.

Затем смазать сковороду маслом, на медленном огне слегка поджарить желток, поверх него аккуратно выложить пышную массу из белка. Довести до готовности при закрытой крышке.

Готовый омлет вынуть, разрезать пополам. Одну часть положить на другую, чтобы желтая полоска оказалась и снизу, и сверху. Можно готовить с желтком внизу и наверху белком.

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