С хрустом и вкусом: Высоцкая рассказала, как приготовить аппетитные бутерброды с селедочным маслом

Они могут стать отличной закуской даже к праздничному столу.

Хрустящие аппетитные бутерброды любят практически все, они первыми исчезают с любого стола. А к селедке у россиян особая гастрономическая привязанность. Юлия Высоцкая в своем аккаунте «Едим дома!» предложила совместить эти кулинарные предпочтения и обнародовала рецепт селедочного масла на гренках.

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Ингредиенты: половинка булки черного хлеба, 2 филе сельди, 200 граммов сливочного масла, 2 яйца, 1 лимон, половина головки красного лука, 1 пучок петрушки и 1 укропа, 2 зубчика чеснока, 2 столовые ложки каперсов, столько же оливкового масла, половинка чайной ложки горчицы, щепотка перца и щепотка соли.

Вареные яйца разминаем вилкой, лук рубим мелко и обдаем кипятком, чеснок давим и растираем с солью, селедку, зелень нарезаем меленько. Все смешиваем с мягким маслом, выжимаем в состав лимон, в фольге оставляем в холодильнике на пару часов.

Из черного хлеба готовим гренки любым любимым способом (жарим, в тостере, в духовке). Намазываем масло и подаем на стол.

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