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Ароматная селедочка под шубой: Жуков дал альтернативный рецепт знакомого салата

Музыкант добавляет в закуску чесночок и горчицу.

Ароматная селедочка под шубой: Жуков дал альтернативный рецепт знакомого салата
Сергей Жуков. Фото: личный архив

«Селедка под шубой — это то, без чего не обходится ни один новогодний стол. Но кто сказал, что классика должна быть скучной?» — сказал музыкант Сергей Жуков и поделился с Teleprogramma.pro фирменным рецептом салата, который подают в его баре «Руки Вверх! Бар». Гости заведения возвращаются сюда вновь и вновь, чтобы отведать любимую закуску. В блюде акцент сделан на ароматный соус, который делает его вкус особенным.

Ингредиенты:

  • картофель – 40 г,
  • свекла – 40 г,
  • морковь – 40 г,
  • куриное яйцо – 2 шт,
  • сельдь – 50 г,
  • яйцо перепелиное – 1 шт,
  • соус ореховый – 15 г,
  • чеснок – 2 зубчика,
  • горчица – 1/2 ч.л.,
  • соль – 1 щепотка,
  • лимонный сок – 10 мл,
  • масло оливковое – 50 мл.
Сельдь под шубой
Сельдь под шубой. Фото: личный архив героя публикации

Способ приготовления:

Картофель, свеклу и морковь отварить, очистить от кожуры. Натереть овощи на терке. Куриное яйцо отварить. Сельдь и яйцо нарезать кубиками.

Приготовить соус айоли. Очищенный чеснок растереть в ступке с солью. Добавить желток и мешать несколько минут. Влить оливковое масло, сок лимона, горчицу, все перемешать. Соус готов.

В посуду для сервировки выложить по очереди картофель, сельдь, яйцо, морковь и свеклу. Между каждым из слоев выкладывать ореховый соус и соус айоли. Украсить перепелиным яйцом. Подавать с гренками. Приятного аппетита!

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