Ароматная селедочка под шубой: Жуков дал альтернативный рецепт знакомого салата

«Селедка под шубой — это то, без чего не обходится ни один новогодний стол. Но кто сказал, что классика должна быть скучной?» — сказал музыкант Сергей Жуков и поделился с Teleprogramma.pro фирменным рецептом салата, который подают в его баре «Руки Вверх! Бар». Гости заведения возвращаются сюда вновь и вновь, чтобы отведать любимую закуску. В блюде акцент сделан на ароматный соус, который делает его вкус особенным.
Ингредиенты:
- картофель – 40 г,
- свекла – 40 г,
- морковь – 40 г,
- куриное яйцо – 2 шт,
- сельдь – 50 г,
- яйцо перепелиное – 1 шт,
- соус ореховый – 15 г,
- чеснок – 2 зубчика,
- горчица – 1/2 ч.л.,
- соль – 1 щепотка,
- лимонный сок – 10 мл,
- масло оливковое – 50 мл.
Способ приготовления:
Картофель, свеклу и морковь отварить, очистить от кожуры. Натереть овощи на терке. Куриное яйцо отварить. Сельдь и яйцо нарезать кубиками.
Приготовить соус айоли. Очищенный чеснок растереть в ступке с солью. Добавить желток и мешать несколько минут. Влить оливковое масло, сок лимона, горчицу, все перемешать. Соус готов.
В посуду для сервировки выложить по очереди картофель, сельдь, яйцо, морковь и свеклу. Между каждым из слоев выкладывать ореховый соус и соус айоли. Украсить перепелиным яйцом. Подавать с гренками. Приятного аппетита!