Ароматная селедочка под шубой: Жуков дал альтернативный рецепт знакомого салата

«Селедка под шубой — это то, без чего не обходится ни один новогодний стол. Но кто сказал, что классика должна быть скучной?» — сказал музыкант Сергей Жуков и поделился с Teleprogramma.pro фирменным рецептом салата, который подают в его баре «Руки Вверх! Бар». Гости заведения возвращаются сюда вновь и вновь, чтобы отведать любимую закуску. В блюде акцент сделан на ароматный соус, который делает его вкус особенным.

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Ингредиенты:

картофель – 40 г,

свекла – 40 г,

морковь – 40 г,

куриное яйцо – 2 шт,

сельдь – 50 г,

яйцо перепелиное – 1 шт,

соус ореховый – 15 г,

чеснок – 2 зубчика,

горчица – 1/2 ч.л.,

соль – 1 щепотка,

лимонный сок – 10 мл,

масло оливковое – 50 мл.

Способ приготовления:

Картофель, свеклу и морковь отварить, очистить от кожуры. Натереть овощи на терке. Куриное яйцо отварить. Сельдь и яйцо нарезать кубиками.

Приготовить соус айоли. Очищенный чеснок растереть в ступке с солью. Добавить желток и мешать несколько минут. Влить оливковое масло, сок лимона, горчицу, все перемешать. Соус готов.

В посуду для сервировки выложить по очереди картофель, сельдь, яйцо, морковь и свеклу. Между каждым из слоев выкладывать ореховый соус и соус айоли. Украсить перепелиным яйцом. Подавать с гренками. Приятного аппетита!

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