Идея нежного завтрака: рецептом омлета с сыром и курочкой поделилась Высоцкая

Утро нужно начинать вкусно! Если вы с этим согласны, вам пригодится рецепт от Юлии Высоцкой. Звезда в своем аккаунте «Едим дома!» научила готовить нежнейший омлет с начинкой.

Нам понадобятся 2 яйца, 50 граммов копченой курицы, 15 граммов сулугуни, 4 оливки без косточек, 1 томат и 4 столовых ложки воды.

Для начала подготовим все для начинки — ингредиенты нарежем, а сыр натрем. Яйца смешаем с водой, посолим и взболтаем. Далее жарим омлет на раскаленной сковородке с растительным маслом до тех пор, пока не схватятся края (серединка должна остаться влажной). Затем выкладываем начинку на один край омлета и закрываем второй. Доводим до готовности, обжарив с двух сторон. Переворачивать нужно осторожно, чтобы из нашего омлета не выпало содержимое!

Румяный омлет кладем на тарелочку и готово! Подавать горячим!

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